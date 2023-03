Parigi 2024, online il nuovo sito dedicato agli azzurri in vista dei Giochi Olimpici francesi (Di martedì 14 marzo 2023) L’Ufficio Comunicazione del Coni ha pubblicato online il nuovo sito dell’Italia Team, dedicato a tutti gli azzurri che parteciperanno ai prossimi Giochi Olimpici 2024 di Parigi. All’interno del sito www.Parigi2024.coni.it, saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in merito ai percorsi di qualificazioni per le Olimpiadi francesi degli atleti italiani. Durante la manifestazione a cinque cerchi poi verranno pubblicate quotidianamente news, risultati, classifiche, gallerie fotografiche e tanto altro, sempre legati a tutto ciò che circonda il mondo tricolore. Infine sul nuovo sito è disponibile anche una piattaforma OTT, Italia TeamTv, ... Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) L’Ufficio Comunicazione del Coni ha pubblicatoildell’Italia Team,a tutti gliche parteciperanno ai prossimidi. All’interno delwww..coni.it, saranno disponibili tutti gli aggiornamenti in merito ai percorsi di qualificazioni per le Olimpiadidegli atleti italiani. Durante la manifestazione a cinque cerchi poi verranno pubblicate quotidianamente news, risultati, classifiche, gallerie fotografiche e tanto altro, sempre legati a tutto ciò che circonda il mondo tricolore. Infine sulè disponibile anche una piattaforma OTT, Italia TeamTv, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattd_shanks : RT @Federvolley: #RoadToParis2024 ???? A 5?0?0? giorni dal via dei Giochi di @Paris2024 è online il sito dell’Italia Team???? ?? https://t.co… - sportface2016 : #Parigi2024, online il nuovo sito dedicato agli azzurri in vista dei Giochi Olimpici francesi - fipavpuglia : #federvolley Online il sito dell’Italia Team dedicato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 - karda70 : RT @Federvolley: #RoadToParis2024 ???? A 5?0?0? giorni dal via dei Giochi di @Paris2024 è online il sito dell’Italia Team???? ?? https://t.co… - Federvolley : #RoadToParis2024 ???? A 5?0?0? giorni dal via dei Giochi di @Paris2024 è online il sito dell’Italia Team???? ??… -