Pardo: «Processo Inter se non va in Champions League! In questo momento…» (Di martedì 14 marzo 2023) Pierluigi Pardo nel corso di un suo Intervento in diretta su Radio 24 ha espresso la sua opinione riguardo la situazione delicata in casa Inter considerando la sfida di Champions League con il Porto e l’ultima sconfitta di campionato. Processo – Pierluigi Pardo analizza così il momento delicato dell’Inter: «Io sono assolutamente convinto che l’Inter potesse fare di più e che otto sconfitte sono tante. Poteva essere molto più vicina al Napoli però detto questo io credo che la sconfitta di La Spezia sul piano del volume di gioco è clamorosa e sorprendente, molto diversa da quella di Bologna. questo è un momento in cui le squadre stanno gestendo la situazione alla vigilia dei grandi appuntamenti in ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Pierluiginel corso di un suovento in diretta su Radio 24 ha espresso la sua opinione riguardo la situazione delicata in casaconsiderando la sfida diLeague con il Porto e l’ultima sconfitta di campionato.– Pierluigianalizza così il momento delicato dell’: «Io sono assolutamente convinto che l’potesse fare di più e che otto sconfitte sono tante. Poteva essere molto più vicina al Napoli però dettoio credo che la sconfitta di La Spezia sul piano del volume di gioco è clamorosa e sorprendente, molto diversa da quella di Bologna.è un momento in cui le squadre stanno gestendo la situazione alla vigilia dei grandi appuntamenti in ...

