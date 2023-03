Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere un… - GiuseppeConteIT : Dieci anni di Magistero nel segno di un alto impegno morale e di una profonda giustizia sociale. Rivolgiamo a Papa… - CardRavasi : Ricordo ancora quando sono uscito dal Conclave, dopo aver eletto Papa Francesco. Sapevo già che la semplicità del s… - ItaliaStartUp_ : Papa Francesco con Popecast e gli altri podcast che non ti aspetti - DottrinaSociale : RT @aclilombardia: BRACCINI: '#10anni con #Francesco: le donne'. Antonella Sciarrone Alibrandi, da alcuni mesi sottosegretario del Dicaster… -

Oggi il podcast è uno dei metodi più diffusi per mantenere un legame con i propri fan: tutti, ma proprio tutti prima o poi ne realizzano uno. Anche. In occasione dei 10 anni dalla sua nomina, il pontefice ha pubblicato il primo episodio del suo podcast, dal titolo Popecast . In 9 minuti e mezzo ilripercorre gli ultimi dieci ...Tempo medio di lettura: 6 minuti Egregio Direttore, desidero ricordare il decimo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di, ilche pensa ai poveri e agli ultimi del mondo secondo gli insegnamenti del Vangelo. Questo Pastore sempre umile ma coraggioso, proseguendo la strada avviata con il Concilio ...Facchinetti: il racconto sulla moglie Wilma In un momento dedicato ai fan,Facchinetti ha rivelato diverse curiosità sulla sua famiglia. Ai curiosi che gli hanno chiesto chi fosse ...

Papa Francesco è solo l'ultimo di una serie di personaggi improbabili che hanno deciso di avvicinarsi alla propria fanbase - in questo caso, ai propri fedeli - con questo strumento. Risale infatti al ...(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAR - Rappresenta un evento di notevole rilievo sul fronte della questione-migranti quello di sabato prossimo, 18 marzo, alle 11.30, in cui papa Francesco riceverà in u ...