Paola Caruso e la malattia del figlio | i dubbi | «Michele corre | ha inventato tutto» Lei spiega ogni cosa | «Quanta ignoranza»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Paola Caruso, il figlio non cammina senza tutore ma per gli haters è una bugia. La ex bonas sbotta: «Quanta ignoran… - ilmessaggeroit : #paola caruso, il #figlio che non cammina più e l'odio sui social: «Stai inventando tutto». Lei replica: «Quanta ig… - redazionerumors : Paola Caruso, dopo le rivelazioni a Verissimo sulla malattia del figlio, è stata inondata dalle critiche del web ch… - infoitcultura : Paola Caruso, raffica di insulti dopo il dramma: 'Avete le orecchie?' - DonnaGlamour : Paola Caruso furiosa contro chi non crede alla malattia del figlio: “Tuo figlio cammina, stai mentendo” -

La replicarisponde alle accuse per fugare ogni dubbio. Sui social ha risposto agli haters per le rime, dicendo di non parlare se non sanno come stanno le cose: 'Ma quanta ignoranza ......Boggia, Michele Aimo e Ferdinando Pace. Nelle cadette la vittoria è andata alla portacolori ... Samuele Anconelli,Andrea Baudino, Federico Bruno, Francesco Bruno, Rayan Bruno, Tobia, ...Niente può tenere in ansia una donna, come la preoccupazione per la salute del proprio figlio., ospite a Verissimo, ha parlato con la Toffanin di suo figlio Michele. Il bambino, di soli 4 anni, ha subito una lesione al nervo sciatico, dopo una sfortunata vacanza in Egitto lo scorso ...

Paola Caruso in lacrime per il figlio: «Non camminerà mai più, è colpa mia. Porterà un tutore per tutta la vit ilmessaggero.it

Verissimo, l'ospite finita al centro delle polemiche: le accuse di diversi telespettatori Domenica scorsa Paola Caruso è stata ospite da Silvia Toffanin ...Non c'è pace per Paola Caruso. Ospite a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato come sta suo figlio, 4 mesi dopo una ...