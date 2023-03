Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Panucci: «Inter, oggi servono personalità e maturità contro il Porto» - - r_panucci : @Inter #inzaghiout e #Marottaout sono incapaci. - Matteo31121962 : @fcin1908it Questo è come panucci ex milanisti=merde Ma l'INTER ERA È E RIMANE -

...5 ricco post - partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian, Massimo Mauro, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. (foto Lapresse) Porto -...... ricco post - partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian, Massimo ... Sergio Conceição: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, ...Una del martedì ovviamente e questa volta tocca all', impegnata domani sera sul campo del ... Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Christian, Massimo ...

Panucci: «Inter, oggi servono personalità e maturità contro il Porto» Inter-News.it

Nel martedì di Champions League, l'Inter approda ad Oporto per difendere l'1-0 dell'andata e staccare il biglietto per i quarti di finale per la prima volta dal 2011. Battere i lusitani non sarà sempl ...Porto - Inter: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per gli ottavi di finale della Champions League 2022/2023 che si gioca stasera ...