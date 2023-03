Vai agli ultimi Twett sull'argomento... europainitalia : 'Un raggio di speranza' è l'iniziativa annunciata dalla Presidente @vonderleyen insieme ad @EnelGroupIT Sono 5700 i… - AnnalisaAlysa : RT @CivicraziaItaly: @CivicraziaItaly #Inquinamento Ambientale un mondo più pulito. Dare una svolta a questo #scempio e puntare sull'ene… - CivicraziaItaly : RT @CivicraziaItaly: @CivicraziaItaly #Inquinamento Ambientale un mondo più pulito. Dare una svolta a questo #scempio e puntare sull'ene… - CivicraziaItaly : @CivicraziaItaly #Inquinamento Ambientale un mondo più pulito. Dare una svolta a questo #scempio e puntare sull'… - greenbluegedi : Pannelli fotovoltaici, stop ai vincoli da Firenze a Ragusa: 'Il tabù è stato infranto' -

Il progetto innovativo di Astrogate mira infatti ad una ottimizzazione deiattraverso un sistema di raffreddamento che permette di contrastare i cali di efficienza del pannello ...Gli italiani, inoltre, si dimostrano molto interessati alla cogenerazione di energia elettrica da fonti rinnovabili: isolari (termici e) sono le tecnologie che attirano ...Come cambieranno volto le palazzine I principali interventi per ognuna delle sei palazzine saranno: rifacimento del tetto con installazione, sostituzione dei serramenti, ...

Pannelli solari, c’è una norma archeologica che blocca i cantieri QuiFinanza

Firenze, 14 marzo 2023 – Per recuperare, sotto forma di credito d'imposta, le spese sostenute nel 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia, quali i pannelli fotovoltaici, è necessa ...“Nessuno avrebbe mai deciso di infilarsi in una situazione del genere se non ci fosse stata la parola dello Stato italiano a fare da garante”. Flavio, che è rimasto impantanato mani e piedi nel Superb ...