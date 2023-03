Paltrinieri e il ‘pazzesco’ oro mondiale a Budapest | “La mia rivincita e in corsia esterna…”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma – Tre medaglie olimpiche vinte di cui un oro nei 1500 stile a Rio, 18 allori mondiali in cui spiccano 8 conquiste splendide, 23 medaglie europee insieme a 14 titoli ottenuti, con una cascata immensa di trionfi e altre medaglie vinte. Gregorioè la Leggenda del nuoto italiano nel mondo, uno dei migliori campioni che l’Italia esporta e applaude come orgoglio e vanto. E quelle due Coppe Len ottenute nel suo nuoto in acque libere voluto e desiderato tantissimo lo portano ancora più su tra i migliori dei migliori. Forse il migliore in assoluto. Un grandissimo riconoscimento il secondo trofeo in disciplina conquistato, dopo una straordinaria stagione svolta in Coppa del Mondo.ora è pronto ad immergersi di nuovo tra le onde del mare per puntare alla storica tripla, per lui però la cosa più importante è sempre lavorare e fare ...