Pallanuoto | World Cup | il Settebello chiude a punteggio pieno il girone | Usa battuti 16-10

(Di martedì 14 marzo 2023) Un’altra grande vittoria, la sesta su sei. Stavolta ilsi impone 16-10 sugli Stati Uniti eal primo posto ilA dei preliminari diCup. Sono gli americani a passare in vantaggio due volte (Daube e Cupido), ma sul 3-2 gli azzurri non si voltano più indietro e costruiscono passo dopo passo un successo prezioso per il morale in vista della Superfinal di Los Angeles. La nazionale italiana ha avuto cinque superiorità numeriche (contro le tre degli avversari) con un rigore fallito da Dolce. Sugli scudi Di Somma, autore di una cinquina. L’mvp del torneo firma la rete del primo vantaggio azzurro e da quel momento la strada è in discesa. I gol di Echenique e Renzuto permettono all’Italia di agguantare il 5-3 a metà gara. Nel terzo periodo gli azzurri consolidano il vantaggio, mentre nell’ultima ...

FORMULA E COME FUNZIONA QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - La partita Italia - Usa dellaCup 2023 dimaschile è visibile in diretta streaming ...Il Settebello non si ferma più. Quarto successo in altrettanti match nellaCup e Finals conquistate. La squadra di Campagna, dopo aver superato Giappone, Ungheria e Croazia, ha regolato anche la Francia imponendosi 11 - 8. In gol anche i due campani Dolce e Renzuto ...

dove oggi l'Italia della pallanuoto maschile, guidata dal CT Alessandro Campagna, coglie contro gli Stati Uniti la vittoria col punteggio di 16-10 nell'ultimo incontro del turno di qualificazione alle ...