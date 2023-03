Palermo | opere d’arte rubate trovate davanti alla Galleria d’Arte Moderna Erano indirizzate a un cittadino di Bagheria

(Di martedì 14 marzo 2023) Martedì 14 marzo, nei pressi delladi, sono stati ritrovati alcuni bassorilievi, probabilmente rubati. Sono stati gli stessi dipendenti del museo siciliano a riconoscere la cassa utilizzata per il trasporto delle. Gli imbgginascosti da alcuni vasi, all’interno di una cassa blu con maniglioni ed etichette utilizzate per i trasporti. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, che dopo aver raccolto la denuncia degli impiegati, hanno portato lein caserma. Si tratta di bassorilievi in gesso, precedentemente esposti in una mostra a Bonn in Germania. In corso le indagini per la ricostruzione della vicenda: secondo quanto si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MeridioNews : Opere d’arte abbandonate davanti alla Galleria d’arte moderna di Palermo, i carabinieri indagano - Lasiciliaweb : Opere d'arte rubate davanti alla Gam Palermo. Diversi quadri imballati trovati dentro una cassa… - solina_paolo : RT @GDS_it: Una cassa con dipinti rubati è stata trovata a #Palermo davanti alla Galleria d'arte moderna, come le opere d’arte siano arriva… - AnsaSicilia : Opere d'arte rubate trovate davanti a museo a Palermo. Il ritrovamento dei quadri denunciato dai dipendenti della G… - Webmartetv : Palermo | Trovate delle opere d'arte rubate davanti al museo - -

... come Rete Ferroviaria Italiana, che stanno lavorando per realizzare ledel PNRR, quelle ...per la firma dell'accordo FS/BEI/Fondo InvestEU/CDP per il completamento della linea ferroviaria...... "Un altro importante investimento in Sicilia per l'ammodernamento della rete ferroviaria- ...dimostra anche il finanziamento assegnato oggi per il completamento di alcune dighe e per le......ledel PNRR, quelle previste dal Contratto di Programma con lo Stato e dal nostro Piano Industriale che, in questo settore, vale oltre 110 miliardi'. Sempre Ferraris ricorda che 'La- ...

Palermo, opere d'arte rubate trovate davanti a museo ilSicilia.it

Le risorse stanziate saranno destinate al potenziamento del collegamento Palermo-Catania, nella tratta Fiumetorto-Bicocca per raddoppiare l’attuale binario unico ...Le risorse finanziarie saranno destinate in particolare agli interventi di miglioramento del collegamento tra Palermo e Catania ... che stanno lavorando per realizzare le opere del PNRR, quelle ...