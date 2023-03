Palermo-Modena: prevendita per i tifosi gialloblù (Di martedì 14 marzo 2023) E’ aperta la prevendita del settore ospiti per Palermo-Modena, che si giocherà allo stadio Renzo Barbera venerdì 17 marzo alle ore 20.30. I biglietti per il settore ospiti sono in vendita dalle ore 17.00 di oggi 13/03/2023 in tutti i punti Vivaticket del territorio italiano e online su www.vivaticket.com, al costo di 15 euro, fino alle ore 19.00 del 16/03/2023. Come da indicazioni ricevute dalla Questura di Palermo, riunitasi oggi, i residenti nella provincia di Modena potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti, anello superiore, senza limitazioni di capienza. Di seguito i percorsi consigliati per raggiungere lo stadio Barbera. ARRIVO DA Palermo a) I tifosi provenienti dall’autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo (settore ospiti): Svincolo ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 marzo 2023) E’ aperta ladel settore ospiti per, che si giocherà allo stadio Renzo Barbera venerdì 17 marzo alle ore 20.30. I biglietti per il settore ospiti sono in vendita dalle ore 17.00 di oggi 13/03/2023 in tutti i punti Vivaticket del territorio italiano e online su www.vivaticket.com, al costo di 15 euro, fino alle ore 19.00 del 16/03/2023. Come da indicazioni ricevute dalla Questura di, riunitasi oggi, i residenti nella provincia dipotranno acquistare esclusivamente il settore ospiti, anello superiore, senza limitazioni di capienza. Di seguito i percorsi consigliati per raggiungere lo stadio Barbera. ARRIVO DAa) Iprovenienti dall’autostrada A/29-Mazara del Vallo (settore ospiti): Svincolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, verso il Modena: giovedì mister Corini in conferenza stampa - Mediagol : Palermo, verso il Modena: giovedì mister Corini in conferenza stampa - ILOVEPACALCIO : Gazzetta di Modena: 'Dalla serie D alla sfida di Palermo, Duca si è preso il Modena' - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, i playoff sulla via Emilia: Modena e Parma, sfide chiave come all’andata - Mediagol : Palermo, i playoff sulla via Emilia: Modena e Parma, sfide chiave come all’andata -