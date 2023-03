Palermo-Catania | accordo tra Fs e Bei Ferraris | Rafforzato il nostro impegno

(Di martedì 14 marzo 2023) Un'opera dal valore complessivo di circa 8 miliardi di euro che si assicura nuove risorse per 3,4 miliardi destinati al suo completamento. La linea ferroviariadiventa protagonista di innovativi strumenti finanziari lanciati dalla Banca Europea degli Investimenti e studiati con Ferrovie dello Stato, per una disponibilità finanziaria e di linee di credito che si affiancano al miliardo e 400 milioni del Pnrr. L'intervento è stato approvato dalla BEI ed è suddiviso in un finanziamento diretto al MEF di 800 milioni, e uno strumento di contro-garanzia da 1,3 miliardi a favore di intermediari finanziari, di cui 500 milioni per l'operazione apripista con Intesa Sanpaolo, 300 milioni per quella con CDP e ulteriori 500 ancora da destinare. Grazie al programma InvestEU l'di 1,3 miliardi garantiti dalla BEI può essere ...

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha approvato il finanziamento di 2,1 miliardi di euro per l'ammodernamento di 178 km della linea ferroviaria in Italia. Con il sostegno di InvestEu si arriva a un finanziamento a 3,4 miliardi di euro. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Il progetto "ridurrà di un terzo gli

Un accordo per finanziare l'intervento del valore di 3,4 miliardi di euro per l'ammodernamento della linea ferroviaria Palermo-Catania è stato sottoscritto dalla Banca europea degli investimenti con