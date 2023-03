Palazzetto dello Sport, la Lega: “Così le società non avranno un posto dove giocare” (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Il tema Palazzetto dello Sport arriva nel consiglio comunale straordinario di Bergamo che si è tenuto lunedì (13 marzo). I consiglieri della Lega hanno presentato tre ordini del giorno per fare chiarezza sulla situazione che costringerà Volley Bergamo 1991 e Agnelli Tipiesse Bergamo a fare le valigie almeno per un anno trasferendosi fuori città e forse addirittura fuori provincia, in attesa che il nuovo Palazzetto che verrà costruito dove attualmente sorge il PalaCreberg. Con l’arena di Chorus Life sullo sfondo. “Una questione che accende gli animi della città e con ripercussioni importanti sulla vita culturale e Sportiva, che riguarda il futuro delle sqaudre di volley e basket”, apre il consigliere Alessandro Carrara, segretario cittadino della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Il temaarriva nel consiglio comunale straordinario di Bergamo che si è tenuto lunedì (13 marzo). I consiglieri dellahanno presentato tre ordini del giorno per fare chiarezza sulla situazione che costringerà Volley Bergamo 1991 e Agnelli Tipiesse Bergamo a fare le valigie almeno per un anno trasferendosi fuori città e forse addirittura fuori provincia, in attesa che il nuovoche verrà costruitoattualmente sorge il PalaCreberg. Con l’arena di Chorus Life sullo sfondo. “Una questione che accende gli animi della città e con ripercussioni importanti sulla vita culturale eiva, che riguarda il futuro delle sqaudre di volley e basket”, apre il consigliere Alessandro Carrara, segretario cittadino della ...

