Pakistan | scontri tra la polizia e i sostenitori dell' ex primo ministro Imran Khan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OmegaIndi : @CarmillaMi @SicilianoSum In Pakistan ci sono casini da un anno e più. Il ministro Khan è stato fatto cadere da una… -

Gli uomini della polizia antisommossa pakistana si sono scontrati con circa duecento sostenitori dell'ex primo ministro Imran Khan nella citta' di Lahore. I manifestanti si sono radunati davanti alla ...... violentifra polizia e manifestanti Al Sharbi comparve in un ormai famoso promemoria di un ... Per gli Stati Uniti al Sharbi fuggì indopo l'11 Settembre per addestrarsi alla ...La proprietà del diamante, tuttavia, ancora oggi è un terreno dicon quattro altri pretendenti: India , Iran , Afghanistan e

PAKISTAN Il governo vuole 'eliminare' Imran Khan: la sua popolarità ... AsiaNews

Battibecco social fra Rula Jebreal e Rita Dalla Chiesa: la giornalista attacca il governo sui fatti di Cutro e innesca la risposta della deputata ...Le notizie di oggi: la guardia costiera filippina ha avvistato oltre 40 navi di Pechino in una zona contesa del mar Cinese meridionale; la polizia pakistana ha notificato mandati d’arresto all&r ...