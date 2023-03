Pagelle Milan-Atletico Madrid 2-0 | Eletu sontuoso | Stalmach-El Hilali gol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioRossonera : #Abate nella storia: la primavera del #Milan è alle Final Four di Youth League! ???? Battuto 2-0 l'Atletico Madrid… - sportli26181512 : Le pagelle del Milan Primavera: Stalmach MVP e Bakoune 2006 da veterano per un Abate che fa la storia: Ecco le page… - MilanNewsit : Le pagelle del Milan Primavera: Stalmach MVP e Bakoune 2006 da veterano per un Abate che fa la storia - Milannews24_com : Pagelle #MilanPrimaveraAtleticoMadrid ?? #Stalmach e #Victor dominano ?? - fantapazzcom : Milan – Salernitana: le pagelle di Fantapazz -

Il Napoli riprende la corsa verso lo scudetto anche perchè dietro continua inesorabile il "chapa no" di Inter,, e adesso anche Roma e Lazio tutte più o meno ferme al palo. Vince solo la Juventus che non si sa dove sia in classifica. Il tutto con i nostri immancabili e spensierati top e flop della 26° ...Maldini a pranzo con Gerry Cardinale: "Progetto ok, ma serve tempo" Ledi- Atalanta: Leao inafferrabile, Scalvini puntuale precedente successiva Sabato 13 Agosto 2022 - 18:304 ...... presentato il ricorso al Collegio di garanzia contro i 15 punti di penalizzazione Ledi ...45 Juventus 3 Fine 0 Bologna Sabato 8 Ottobre 2022 - 18:002 Fine 0 Juventus Sabato 15 Ottobre ...

Milan-Salernitana, le pagelle: Leao triste e spento (4,5). Ochoa ferma quasi tutto, 7 La Gazzetta dello Sport

Ecco le pagelle del Milan Primavera per la sfida contro l'Atletico Madrid, vinta 2-0, che ha permesso la qualificazione dei ragazzi di Abate alle Final Four di Youth League: Sicuro sempre e su ...Pagelle Milan Atletico Madrid Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Youth League Le pagelle del match tra Milan Primavera e Atletico Madrid valido per i quarti d ...