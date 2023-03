Padre Puglisi, il fratello Franco: “Incontrai in carcere Spatuzza. Credo nel suo pentimento ma la notizia della sua libertà non mi tange” (Di martedì 14 marzo 2023) “Spatuzza in libertà condizionale? Sinceramente la cosa non mi tange, non mi emoziona, non mi fa nessun effetto, perché ritengo che la legge ha fatto il suo corso. Lo Incontrai tempo fa in carcere e mi sono convinto che questo signore si sia effettivamente pentito. Ma il capitolo del mio rapporto con Spatuzza è finito, non mi interesserebbe più incontrarlo“. Sono le parole pronunciate a Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24), da Franco Puglisi, il fratello di Padre Pino, il sacerdote di Palermo ammazzato il 15 settembre 1993 sotto casa con un colpo alla nuca. Uno dei killer del parroco del quartiere Brancaccio, storico feudo dei Graviano, era Gaspare Spatuzza, tornato recentemente in libertà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) “incondizionale? Sinceramente la cosa non mi, non mi emoziona, non mi fa nessun effetto, perché ritengo che la legge ha fatto il suo corso. Lotempo fa ine mi sono convinto che questo signore si sia effettivamente pentito. Ma il capitolo del mio rapporto conè finito, non mi interesserebbe più incontrarlo“. Sono le parole pronunciate a Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24), da, ildiPino, il sacerdote di Palermo ammazzato il 15 settembre 1993 sotto casa con un colpo alla nuca. Uno dei killer del parroco del quartiere Brancaccio, storico feudo dei Graviano, era Gaspare, tornato recentemente in...

