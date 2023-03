Ostuni-Novoli, bomba carta lanciata in campo? Gli ospitanti: no Calcio (Di martedì 14 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ostuni calcolo: La Società ASD Ostuni 1945 con il presente comunicato stampa intende fare chiarezza su quanto accaduto durante la seconda frazione di gioco della gara Ostuni – Novoli disputata al “Nino Laveneziana” di Ostuni nella giornata di ieri 12/03/2023. Al quinto minuto del secondo tempo l’Ostuni si porta sul momentaneo 2-0 grazie alla rete siglata da Pendinelli. Pochi minuti dopo i festeggiamenti del gol nel settore occupato dagli ultras locali esplode un petardo. Successivamente tutti i giocatori presenti nella panchina ospite si catapultano per terra, tranne i dirigenti e l’assistente dell’arbitro che sin dall’inizio hanno dimostrato di star bene. Il direttore di gara sin da subito ha insistito nel far ripartire la gara invitando i ... Leggi su noinotizie (Di martedì 14 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’calcolo: La Società ASD1945 con il presente comunicato stampa intende fare chiarezza su quanto accaduto durante la seconda frazione di gioco della garadisputata al “Nino Laveneziana” dinella giornata di ieri 12/03/2023. Al quinto minuto del secondo tempo l’si porta sul momentaneo 2-0 grazie alla rete siglata da Pendinelli. Pochi minuti dopo i festeggiamenti del gol nel settore occupato dagli ultras locali esplode un petardo. Successivamente tutti i giocatori presenti nella panchina ospite si catapultano per terra, tranne i dirigenti e l’assistente dell’arbitro che sin dall’inizio hanno dimostrato di star bene. Il direttore di gara sin da subito ha insistito nel far ripartire la gara invitando i ...

