Oscar Isaac sarà lo scrittore Kurt Vonnegut nella serie Amazon Helltown (Di martedì 14 marzo 2023) Oscar Isaac si prepara a calarsi nei panni dello scrittore Kurt Vonnegut nella serie Amazon Helltown, incentrata sulla relazione pericolosa tra Vonnegut e un presunto serial killer nella Cape Cod del 1969. Un nuovo ruolo di spessore in vista per Oscar Isaac. L'attore sarebbe entrato in trattative per interpretare il protagonista della serie Helltown, attualmente in fase di sviluppo presso Amazon. Secondo quando anticipato da Variety, il thriller poliziesco di un'ora a episodio, composto da 8 episodi, seguirà la vita di Kurt Vonnegut prima che diventasse noto al mondo come ...

