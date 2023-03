Oscar 2023: Ke Huy Quan riceve le congratulazioni delle co-star dei Goonies (Di martedì 14 marzo 2023) La grande vittoria agli Oscar 2023 di Ke Huy Quan è stata celebrata anche dalle sue co-star de I Goonies, che non hanno tardato a congratularsi con il collega di vecchia data. Anche i protagonisti del cult I Goonies si sono congratulati con Ke Huy Quan per la sua grande vittoria agli Oscar 2023. Il gesto conferma l'amicizia che lega ancora le star del film a distanza di molti anni, ispirando anche un po' di nostalgia nei confronti del progetto a cui hanno lavorato insieme (per chi non lo sapesse, l'attore premio Oscar ha recentemente confermato che sarebbe disposto a tornare in un eventuale sequel). Nel raccontare la sua vittoria agli Oscar 2023 con Everything ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 marzo 2023) La grande vittoria aglidi Ke Huyè stata celebrata anche dalle sue co-de I, che non hanno tardato a congratularsi con il collega di vecchia data. Anche i protagonisti del cult Isi sono congratulati con Ke Huyper la sua grande vittoria agli. Il gesto conferma l'amicizia che lega ancora ledel film a distanza di molti anni, ispirando anche un po' di nostalgia nei confronti del progetto a cui hanno lavorato insieme (per chi non lo sapesse, l'attore premioha recentemente confermato che sarebbe disposto a tornare in un eventuale sequel). Nel raccontare la sua vittoria aglicon Everything ...

