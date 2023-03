Orrore in Germania, bambina di 12 anni uccisa a coltellate da due coetanee (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar — Germania sotto choc in queste ore per la svolta nelle indagini sulla morte della piccola Luise, una bambina di 12 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un tunnel a pochi km da casa a Freudenberg, vicino a Coblenza: a ucciderla con numerose coltellate sono state due coetanee, due ragazzine di 12 e 13 anni. bambina uccisa in Germania, la conferenza stampa Lo hanno fatto sapere oggi pomeriggio gli inquirenti al termine di una conferenza stampa. Le due ragazzine avrebbero confessato di avere assassinato Luise servendosi di un coltello che ancora non è stato recuperato. La dodicenne è morta «per ferite multiple e una significativa perdita di sangue», riferisce il FrankfurterRundschau. Poiché le due bambine hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar —sotto choc in queste ore per la svolta nelle indagini sulla morte della piccola Luise, unadi 12il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un tunnel a pochi km da casa a Freudenberg, vicino a Coblenza: a ucciderla con numerosesono state due, due ragazzine di 12 e 13in, la conferenza stampa Lo hanno fatto sapere oggi pomeriggio gli inquirenti al termine di una conferenza stampa. Le due ragazzine avrebbero confessato di avere assassinato Luise servendosi di un coltello che ancora non è stato recuperato. La dodicenne è morta «per ferite multiple e una significativa perdita di sangue», riferisce il FrankfurterRundschau. Poiché le due bambine hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveSicilia : Orrore in Germania, 12enne uccisa da due coetanee - News__Italia : Orrore in #Germania, bimba di 12 anni ammazzata a coltellate da 2 coetanee di 12 e 13 anni in un bosco: - infoitestero : Orrore in Germania, uccisa una 12enne: le ombre su due ragazzine - graceberto1 : Pulcini agonizzanti e polli deformi: svelato l’orrore in un allevamento di polli che rifornisce Lidl in Germa… - simo_la_vegana : Pulcini agonizzanti e polli deformi: svelato l’orrore in un allevamento di polli che rifornisce Lidl in Germa… -