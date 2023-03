Oroscopo, se non vuoi fregature stai alla larga da questi segni: sono i più infedeli dello zodiaco (Di martedì 14 marzo 2023) Chi non sogna un amore come quello delle favole? Una storia in cui regni la stima e il rispetto reciproco, dove i problemi si risolvono con il dialogo e la parola d’ordine è sincerità. Tutto molto bello, ma, purtroppo, non sempre corrisponde alla realtà. I tradimenti esistono e, spesso, non possiamo farci proprio nulla, ma … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 14 marzo 2023) Chi non sogna un amore come quello delle favole? Una storia in cui regni la stima e il rispetto reciproco, dove i problemi si risolvono con il dialogo e la parola d’ordine è sincerità. Tutto molto bello, ma, purtroppo, non sempre corrisponderealtà. I tradimenti esistono e, spesso, non possiamo farci proprio nulla, ma … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nanno9001 : @dany_martani @Cartabellotta @Rotelli_MD Ha ragione: omeopatia non funziona, è una truffa. Non esiste nessuna medic… - oroscopoggi : I SEGNI CHE NON VOLTANO MAI LE SPALLE: CANCRO, TORO, VERGINE, CAPRICORNO, LEONE E ARIETE #segnizodiacali #oroscopo - NmargheNiki : RT @maraptus: Ho raggiunto una tale accettazione di alcuni fatti che non leggo nemmeno più l'oroscopo - cilentano_it : Ascolta l'oroscopo di Paolo Fox, segno per segno della giornata di oggi. Toro: mantieni la calma per risolvere i p… - gemellivf : #gemelli Non siete mai molto a vostro agio con le emozioni troppo intense e questo ... #oroscopo @gemellivf -