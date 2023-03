Oro, diamanti, esseri umani: i documenti su tutti i traffici e le detenzioni illegali di Wagner in Africa (Di martedì 14 marzo 2023) Libia, Sudan, Mali, Repubblica CentrAfricana, Mozambico. Il report Onu e le carte Usa sui crimini commessi dalla banda Prigozhin Leggi su lastampa (Di martedì 14 marzo 2023) Libia, Sudan, Mali, Repubblica Centrna, Mozambico. Il report Onu e le carte Usa sui crimini commessi dalla banda Prigozhin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Oro, diamanti, esseri umani: tutti i traffici e le detenzioni illegali di Wagner in Africa. Il documento Onu e le c… - lc71488535 : RT @LaStampa: Oro, diamanti, esseri umani: tutti i traffici e le detenzioni illegali di Wagner in Africa. Il documento Onu e le carte Usa s… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Oro, diamanti, esseri umani: tutti i traffici e le detenzioni illegali di Wagner in Africa. Il documento Onu e le carte Usa s… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Oro, diamanti, esseri umani: tutti i traffici e le detenzioni illegali di Wagner in Africa. Il documento Onu e le carte Usa s… - Fantast27655985 : RT @jacopo_iacoboni: Oro, diamanti, esseri umani: tutti i traffici e le detenzioni illegali di Wagner in Africa. Il documento Onu e le cart… -