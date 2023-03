Organici 2023-24, oltre 9mila posti in più sul sostegno: quasi 2mila in Lombardia, 800 nel Lazio (Di martedì 14 marzo 2023) In aumento i numeri dei posti di sostegno per il prossimo anno scolastico. Rispetto al 2022-23 saranno 9mila in più. Nel 2022-23 i posti previsti erano 117.770, mentre nel 2023-24 saranno 126.170, secondo quanto si evince dalle tabelle ministeriali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) In aumento i numeri deidiper il prossimo anno scolastico. Rispetto al 2022-23 sarannoin più. Nel 2022-23 iprevisti erano 117.770, mentre nel-24 saranno 126.170, secondo quanto si evince dalle tabelle ministeriali. L'articolo .

