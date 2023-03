Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra 15 giorni tornerà l’ora legale raga - c_appendino : Lo strumento per invertire la rotta c'è, la proposta di legge del @Mov5Stelle anche: #salariominimo legale a 9€ lor… - leggoit : #ora legale 2023, quando cambia e come spostare le lancette. Come evitare gli effetti indesiderati - mspagnoletto : RT @romatoday: Torna l'ora legale: quando spostare in avanti le lancette - RotaruCris : RT @romatoday: Torna l'ora legale: quando spostare in avanti le lancette -

Torna l': lancette degli orologi spostate in avanti di un'nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 . Il cambio avviene alle 2, che diventano automaticamente le 3, rubando un'di ...... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta l': le cose da sapere Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next ...... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta l': le cose da sapere Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next ...

"Sto andando a consegnare una lettera alla presidente Meloni nella quale chiedo di attivarsi per un fatto di civiltà, ovvero che venga prelevato il Dna dei ...L’ex soubrette sarà ospite di Francesca Fagnani, ma più della puntata in sé a far discutere nelle ultime ore è il clamoroso episodio accaduto ... con cui è stata protagonista di un lungo contenzioso ...