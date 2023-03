Opzione donna ultimissime, le istruzioni ufficiali dell’Inps per accedere e i requisiti (Di martedì 14 marzo 2023) Opzione donna ultimissime. L’Inps, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha reso note le istruzioni per accedere a “Opzione donna“, ovvero alla pensione anticipata per le donne, prevista dalla legge di Bilancio 2023. Opzione donna ultimissime, istruzioni e requisiti d’accesso Come specifica l’Inps: Possono esercitare l’Opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023). L’Inps, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha reso note lepera ““, ovvero alla pensione anticipata per le donne, prevista dalla legge di Bilancio 2023.d’accesso Come specifica l’Inps: Possono esercitare l’le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato ... TAG24.

Pensioni, Opzione Donna: le istruzioni dell'INPS per accedere L'Inps rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata "Opzione donna ", prevista dalla legge di Bilancio 2023. Possono esercitare l'opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età...