Opzione Donna 2023, come accedere alla pensione anticipata: le istruzioni dell'INPS (Di martedì 14 marzo 2023) Finalmente l'INPS ha reso disponibili le istruzioni per accedere alla misura "Opzione Donna", la pensione anticipata prevista dall'ultima Legge di Bilancio e rivolta alle donne lavoratrici. come funziona Opzione Donna? La misura Opzione Donna prevede che le lavoratrici, per accedervi, devono aver maturato entro il 31 dicembre 2022 una anzianità contributiva di almeno 35 anni; devono avere un'età anagrafica di almeno 60 compiuti devono trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in una condizione particolare e predefinita, quale: a)assistere da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con ...

