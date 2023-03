Onofrio Cutaia commissario della Fondazione Maggio Fiorentino

(Di martedì 14 marzo 2023) Il ministrocultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina distraordinarioTeatro delMusicale, a decorrere da domani, 15 marzo, “per un periodo di sei mesi rinnovabile e non oltre la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo. Lo stesso organismo è dichiarato sciolto con il presente atto”, si legge nella nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NdSpettacolo : #OnofrioCutaia è il nuovo Commissario Straordinario del @maggiomusicale. Il Ministro della cultura, @g_sangiuliano… - rep_firenze : Il ministro ha firmato, Ninni (Onofrio) Cutaia è il nuovo commissario del Maggio [aggiornamento delle 11:51]… - intoscana : Si avvia il commissariamento del Maggio Musicale Fiorentino e la nomina di Onofrio Cutaia come commissario straordi… - CorriereToscano : Dopo dimissioni sovrintendente Pereira indagato da Procura. Ministro Sangiuliano: 'Diamo una svolta a questa triste… - intoscana : Si avvia il commissariamento del Maggio Musicale Fiorentino e la nomina di Onofrio Cutaia come commissario straordi… -

...i pareri tecnico - giuridici di varie istituzioni e dopo un'attenta analisi della situazione finanziaria e amministrativa' ha avviato le procedure per la nomina a commissario di, che ...Si avvia il commissariamento del Maggio Musicale Fiorentino e la nomina dicome commissario straordinario ne è la prima fondamentale tappa. La decisione - si legge in una nota congiunta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , e del sindaco di Firenze ...L'uomo prescelto come commissario, con più poteri rispetto a un sovrintendente, è, di Catania, classe 1959, Direttore Generale Creatività Contemporanea, uno dei rami del Ministero ...

Maggio Fiorentino, Ministro Sangiuliano firma il decreto: Onofrio ... Ministero della cultura

Firenze, 14 marzo 2023 - Onofrio Giustino Angelo Cutaia è il commissario straordinario della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha infatt ...Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato il decreto di nomina di Onofrio Cutaia a commissario della Fondazione ...