OnePlus Pad: arriva ufficialmente in Italia, ecco la data d’inizio preordini (Di martedì 14 marzo 2023) È tutto vero: il nuovo OnePlus Pad, nonché primo tablet del produttore cinese presentato poco più di un mesetto fa, sta ufficialmente arrivando anche in Italia. Il dispositivo Android è ormai pronto al debutto anche nel nostro mercato; tuttavia, le vendite non inizieranno subito, ma la data da segnare per il lancio è quella del prossimo 10 aprile. Occorrerà aspettare giusto un mesetto, quando OnePlus farà partire i preordini per il suo primo tablet. A questo punto, andiamo insieme a vedere i dettagli e quali sono le principali specifiche tecniche. Rispetto ad altri modelli già in commercio, il nuovo OnePlus Pad sfoggia un design personale e uno spessore di 6,54mm. Sul retro presenta un look davvero bello e unico nel colore Halo Green, con un modulo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) È tutto vero: il nuovoPad, nonché primo tablet del produttore cinese presentato poco più di un mesetto fa, stando anche in. Il dispositivo Android è ormai pronto al debutto anche nel nostro mercato; tuttavia, le vendite non inizieranno subito, ma lada segnare per il lancio è quella del prossimo 10 aprile. Occorrerà aspettare giusto un mesetto, quandofarà partire iper il suo primo tablet. A questo punto, andiamo insieme a vedere i dettagli e quali sono le principali specifiche tecniche. Rispetto ad altri modelli già in commercio, il nuovoPad sfoggia un design personale e uno spessore di 6,54mm. Sul retro presenta un look davvero bello e unico nel colore Halo Green, con un modulo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 83napolano : RT @CeotechI: OnePlus Pad è ufficiale, arriva in Italia il 10 aprile #144Hz #67W #9510mAh #Dimensity9000 #DisplayLCD #DolbyVision #Europa #… - giannifioreGF : #OnePlusPad, preordini dal 10 aprile per il primo tablet #OnePlus - puntotweet : OnePlus Pad in arrivo in Italia: svelata data di lancio - TuttoAndroid : OnePlus Pad in Italia ad aprile 2023: ecco data di lancio e bonus preordine - CF22092013 : RT @CeotechI: OnePlus Pad è ufficiale, arriva in Italia il 10 aprile #144Hz #67W #9510mAh #Dimensity9000 #DisplayLCD #DolbyVision #Europa #… -