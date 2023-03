Onana: «Oggi dobbiamo mostrare personalità! Squadra pronta» (Di martedì 14 marzo 2023) André Onana ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League DETERMINATO – Queste le parole di Onana: «Si è la partita più importante dell’anno. Abbiamo lavorato forte per essere qui, sappiamo che è una partita troppo importante per noi. Io sono pronto, anche la Squadra. Paura? Mai! Non penso che lo stadio possa essere più caldo di San Siro. È un bel campo ma il Meazza non si batte. Oggi dobbiamo mostrare molta personalità, la cosa positiva è che abbiamo giocatori abituati a questo livello, io ci ho giocato e so che si deve dimostrare quando la Squadra è in difficoltà si deve mostrare il carattere e so che in questa Squadra ci sono ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Andréha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League DETERMINATO – Queste le parole di: «Si è la partita più importante dell’anno. Abbiamo lavorato forte per essere qui, sappiamo che è una partita troppo importante per noi. Io sono pronto, anche la. Paura? Mai! Non penso che lo stadio possa essere più caldo di San Siro. È un bel campo ma il Meazza non si batte.molta personalità, la cosa positiva è che abbiamo giocatori abituati a questo livello, io ci ho giocato e so che si deve diquando laè in difficoltà si deveil carattere e so che in questaci sono ...

