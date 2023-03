Omicidio Serranova, il fratello scampato al killer: “Mi fa paura” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mi fa paura, lui sta dentro ma non lo so fuori chi ha lasciato. Mai lo posso perdonare. I fratelli di solito si dovrebbero aiutare…”. Carmelo, fratello di Antonio Calò, ucciso a fucilate nella sua abitazione a Carovigno (Brindisi) assieme alla moglie Caterina, parla dell’altro fratello, Cosimo, accusato dell’Omicidio dei due coniugi. Ai microfoni de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1, l’uomo smentisce la lite avvenuta tra fratelli dieci giorni prima dell’Omicidio e raccontata da Cosimo, affermando che l’unica discussione tra loro avvenne l’estate scorsa. “Dice un sacco di bugie – dichiara – perché le dice? Qual è la ragione? Non trovo un perché, sono tutte invenzioni sue. Lui non ha preso il coltello e io non avevo neanche il bastone, io difendevo mio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – “Mi fa, lui sta dentro ma non lo so fuori chi ha lasciato. Mai lo posso perdonare. I fratelli di solito si dovrebbero aiutare…”. Carmelo,di Antonio Calò, ucciso a fucilate nella sua abitazione a Carovigno (Brindisi) assieme alla moglie Caterina, parla dell’altro, Cosimo, accusato dell’dei due coniugi. Ai microfoni de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1, l’uomo smentisce la lite avvenuta tra fratelli dieci giorni prima dell’e raccontata da Cosimo, affermando che l’unica discussione tra loro avvenne l’estate scorsa. “Dice un sacco di bugie – dichiara – perché le dice? Qual è la ragione? Non trovo un perché, sono tutte invenzioni sue. Lui non ha preso il coltello e io non avevo neanche il bastone, io difendevo mio ...

