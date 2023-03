Omicidio Panzieri | Michael Alessandrini estradato dalla Romania | arriverà a Pesaro giovedì prossimo

(Di martedì 14 marzo 2023) È previsto perl’arrivo in Italia di, il 30enne reo confesso dell’di Pierpaolo, arrestato inqualche ora dopo il ritrovamento del corpo del 27enne. L’uomo ha già ammesso le proprie responsabilità di fronte alle autorità rumene; una volta atterrato a Fiumicino, in attesa dell’interrogatorio di garanzia ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... YouTvrs : Nuovo articolo - Omicidio Panzieri, settimana chiave: nulla osta per il funerale mentre Alessandrini torna a Pesaro… - YouTvrs : Nuovo articolo - Omicidio Panzieri, la verità dell'autopsia: Pierpaolo è stato massacrato e ucciso con 15 coltellat… - corrierebologna : Omicidio di Pierpaolo Panzieri, l'autopsia svela: almeno 13 coltellate e un morso - QuotidianPost : Omicidio Panzieri, oggi l’autopsia sul corpo della vittima -

... è questo l'esito dell'autopsia svolta ieri sul corpo di Pierpaolo, il 27enne ucciso la ... L'idea di una presunta relazione tra i due avrebbe scatenato l'ira del 30enne sfociata nell'. ...... massacrato la sera del 20 febbraio da Michael Alessandrini , poi fuggito e fermato in Romania , e che ha poi confessato l'. L'esame autoptico su, durato oltre 7 ore, evidenzia che ...... 7 marzo 2023 " Si farà oggi, all'obitorio di Fano, l'autopsia sul corpo di Pierpaolo. Ad ... luogo e mezzi utilizzati dall'assassino per compiere l'. In particolare, attraverso l'...

Omicidio Panzieri, Alessandrini sarà estradato il 16 marzo. Nulla ... Centropagina

Il trentenne pesarese, dopo l'uccisione dell'amico, era fuggito all'estero, dove era stato poi arrestato. Davanti al giudice di Timosara ha ammesso di aver sferrato le coltellate mortali ...Il trentenne, che ha confessato l’omicidio per motivi di gelosia, dopo l’arrivo a Fiumicino sarà trasferito nel carcere di Pesaro, in attesa dell'interrogatorio di garanzia ...