Omicidio Matarazzo | Nasta e Massaro assolti in Appello

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoClamorosa svolta nel processo per la morte di Giuseppe, il pastore 45enne freddato da distanza ravvicinata, con due colpi di pistola alla parte sinistra del torace, di cui uno letale al cuore, il 19 luglio del 2018 a Frasso Telesino. La terza sezione Corte di Assise didi Napoli, ha assolto per non aver commesso il fatto Giuseppe59enne di Sant’Agata dei Goti e Generoso, 34enne della frazione Talanico di San Felice a Cancello. L’uomo venne freddato con 5 colpi di 3,57 magnum e secondo la Procura di Benevento, i killer fuggirono a bordo di un’auto scura dopo essersi appostati nei pressi dell’abitazione del: qui con una scusa avevano ottenuto l’attenzione del pastore per poi spararlo. Gli avvocati impegnati nel processo sono ...