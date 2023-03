Omicidio Manuel Costa, parla il fratello del killer: ‘Siamo gente perbene, non camorristi’ (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, Omicidio Manuel Costa. Lo chef 41enne è stato freddato con due colpi di pistola lo scorso venerdì di fronte al locale di cui era titolare, l’Osteria degli artisti in zona Esquilino. La violenza si è consumata proprio qui, quando un uomo napoletano di 43 anni, F.G., non ha esitato ad aprire il fuoco mettendo fine alla vita di Manuel. Il killer si è poi autodenunciato alle autorità riferendo loro quanto aveva commesso. Roma, Omicidio Manuel Costa: spunta la pista della droga, il punto sulle indagini L’Omicidio di Manuel Costa e la parole del fratello del killer Una vicenda che ha sconvolto anche i familiari del 43enne napoletano che non riescono a credere a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Roma,. Lo chef 41enne è stato freddato con due colpi di pistola lo scorso venerdì di fronte al locale di cui era titolare, l’Osteria degli artisti in zona Esquilino. La violenza si è consumata proprio qui, quando un uomo napoletano di 43 anni, F.G., non ha esitato ad aprire il fuoco mettendo fine alla vita di. Ilsi è poi autodenunciato alle autorità riferendo loro quanto aveva commesso. Roma,: spunta la pista della droga, il punto sulle indagini L’die la parole deldelUna vicenda che ha sconvolto anche i familiari del 43enne napoletano che non riescono a credere a ...

