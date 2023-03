Omicidio Gozzoli, trovata l’auto sparita. Continuano le indagini: al setaccio i contatti e le chat telefoniche (Di martedì 14 marzo 2023) I carabinieri hanno trovato l’auto, sparita da giorni, appartenente ad Alessandro Gozzoli, 41 enne trovato morto dalla sorella intorno alle ore 14 di venerdì 10 marzo all’interno della sua abitazione nel comune di Formigine, Modena. Stando alle ultime ricostruzioni de Il Resto del Carlino, la vettura è stata individuata dai carabinieri in queste ore. Nel frattempo, proseguono le indagini all’interno del piccolo appartamento dove il giovane è stato trovato esanime e legato al proprio letto. Al momento, gli investigatori stanno setacciando i tabulati telefonici e i contatti più recenti, al fine di individuare la persona che era con lui la sera fra giovedì 9 marzo e venerdì 10. Tra le ipotesi quella di un gioco erotico finito male. Al fine di far luce sull’episodio, la procura ha aperto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) I carabinieri hanno trovatoda giorni, appartenente ad Alessandro, 41 enne trovato morto dalla sorella intorno alle ore 14 di venerdì 10 marzo all’interno della sua abitazione nel comune di Formigine, Modena. Stando alle ultime ricostruzioni de Il Resto del Carlino, la vettura è stata individuata dai carabinieri in queste ore. Nel frattempo, proseguono leall’interno del piccolo appartamento dove il giovane è stato trovato esanime e legato al proprio letto. Al momento, gli investigatori stanno setacciando i tabulati telefonici e ipiù recenti, al fine di individuare la persona che era con lui la sera fra giovedì 9 marzo e venerdì 10. Tra le ipotesi quella di un gioco erotico finito male. Al fine di far luce sull’episodio, la procura ha aperto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Omicidio Gozzoli, trovata l’auto sparita. Continuano le indagini: al setaccio i contatti e le chat telefoniche - gazzettamodena : Casinalbo. La verità per Alessandro Gozzoli Prima ipotesi: omicidio - MCalcioNews : E' giallo a Formigine dopo la morte di Alessandro Gozzoli: la sua auto rubata, non si esclude l'omicidio - PressReview99 : Modena, le ipotesi della rapina o la vendetta dietro l'omicidio dell'uomo trovato legato al letto: sparita la sua a… - Open_gol : Resta ancora in piedi la pista del gioco erotico finito male per la morte dell'uomo nel Modenese. Ma nuovi dettagli… -