Omicidio Cerciello Rega | la Cassazione decide sui due americani

(Di martedì 14 marzo 2023)Mario, è l'ora della verità. Arriva mercoledì 15 inil processo per l'del vicebrigadiere accoltellato e ucciso nell'estate del 2019, nel quartiere Prati di Roma. Imputati Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, condannati a 24 e 22 anni in appello. I due cittadinierano stati condannati all'ergastolo nel processo di primo grado. L'assassinio del vicebrigadiere dei carabinieri risale alla notte del 26 luglio 2019: dopo un tentato acquisto di droga, non andato a buon fine, i due, all'epoca diciannovenni, rubarono lo zaino di Sergio Brugiatelli che, in piazza Mastai, aveva indicato loro il pusher dal quale potevano rifornirsi. Glipretendevano 100 euro e della ...

Mercoledì 15 marzo si terrà l'udienza in Cassazione del processo per l'omicidio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 a Roma: lo ricorda l'Associazione Vittime del Dovere segnalando che la stessa "si ...

Nella notte dell'omicidio sono a Trastevere e vogliono comprare della cocaina. I due carabinieri sono Mario Cerciello Rega, la vittima, e il suo collega Andrea Varriale.