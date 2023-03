Oltre 130 eurodeputati firmano petizione per tassa su super-ricchi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 marzo 2023) Più di 130hanno firmato unaa favore della creazione di unasul patrimonio degli "" su scala internazionale per partecipare alla "transizione ecologica e sociale". "Ciò che siamo riusciti a realizzare per le multinazionali, ora dobbiamo farlo per i grandi patrimoni", scrivono, in una rubrica pubblicata su Le Monde, Aurore Lalucq (gruppo Socialisti e Democratici, sinistra) e l'economista Gabriel Zucman, tra i promotori della campagna."La nostra proposta è semplice: introdurre unaprogressiva sulla ricchezza degli ultrasu scala internazionale per ridurre le disuguaglianze partecipando al finanziamento degli investimenti necessari alla transizione ecologica e sociale", spiegano l'eurodeputato e l'economista. In ...