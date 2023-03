Olimpiadi, i 65 anni di Alberto II. Chi ricorda le cinque partecipazioni ai Giochi invernali del Principe sovrano di Monaco? (Di martedì 14 marzo 2023) Oggi, 14 marzo 2023, Alberto II Principe di Monaco compie 65 anni. Dunque il sovrano del minuscolo Principato affacciato sul Mar Ligure entra ufficialmente nella terza età. L’occasione è propizia per un piccolo excursus di costume. Quanti sanno che l’inizio del suo regno (cominciato il 6 aprile 2005, giorno della morte del padre Ranieri III), ha portato alla conclusione della sua carriera sportiva? Chi ha qualche capello bianco o si avvicina agli “anta” ne sarà sicuramente a conoscenza, sempre che se ne ricordi e l’età non cominci a giocare qualche brutto scherzo alla memoria. I più giovani, invece, potrebbero essere totalmente ignari del fatto che Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, come è ufficialmente registrato all’anagrafe, abbia partecipato da atleta a ben cinque edizioni dei ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Oggi, 14 marzo 2023,IIdicompie 65. Dunque ildel minuscolo Principato affacciato sul Mar Ligure entra ufficialmente nella terza età. L’occasione è propizia per un piccolo excursus di costume. Quanti sanno che l’inizio del suo regno (cominciato il 6 aprile 2005, giorno della morte del padre Ranieri III), ha portato alla conclusione della sua carriera sportiva? Chi ha qualche capello bianco o si avvicina agli “anta” ne sarà sicuramente a conoscenza, sempre che se ne ricordi e l’età non cominci a giocare qualche brutto scherzo alla memoria. I più giovani, invece, potrebbero essere totalmente ignari del fatto che Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, come è ufficialmente registrato all’anagrafe, abbia partecipato da atleta a benedizioni dei ...

