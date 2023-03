Ok del Parlamento Ue alla direttiva sull’efficientamento energetico delle abitazioni Il ministro Pichetto | “Insoddisfatti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Ileuropeo ha dato via liberasulle case green per l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. I voti favorevoli sono stati 343 mentre i contrari 216 e 78 gli astenuti. Il provvedimento è stato emendato dalin più parti. Si tratta però solo del primo passaggio dell’iter che porterà all’entrata in vigore dellail cui via libero definitivo spetterà ai governi. Il testo sarà infatti adesso oggetto di negoziato finale tra Consiglio Ue (composto dai i governi europei, ndr) e la Commissione Ue prima di tornare nuovamente nell’Aula per la definitiva approvazione. “Abbiamo visto che vince la ristrutturazione con forza, degli edifici. Ora rinvio in testo in Commissione per i negoziati istituzionali”, ha annunciato in Aula il relatore (membro dei Greens) ...