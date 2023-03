Ok Aifa a terapia first-in-class contro tumore sangue raro e aggressivo

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute ) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di tagraxofusp come monoper il trattamento di prima linea di pazienti colpiti dalla neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (Bpdcn), undelcon prognosi severa caratterizzato dalla iper-espressione dell'antigene CD123. Si tratta della prima e unicaspecifica per questa patologia, frutto della ricerca e sviluppo di Menarini Stemline, riferisce una nota. L'Italia è il secondo Paese in Europa a rendere disponibile il farmaco, dopo la Germania. Il provvedimento disegue l'approvazione a livello europeo, avvenuta nel 2021 sulla base dello studio registrativo (STML-401-0114), che ne ha ...

