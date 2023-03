Ok Aifa a terapia first-in-class contro tumore sangue raro e aggressivo (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di tagraxofusp come monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti colpiti dalla neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (Bpdcn), un tumore del sangue raro e aggressivo con prognosi severa caratterizzato dalla iper-espressione dell’antigene CD123. Si tratta della prima e unica terapia specifica per questa patologia, frutto della ricerca e sviluppo di Menarini Stemline, riferisce una nota. L’Italia è il secondo Paese in Europa a rendere disponibile il farmaco, dopo la Germania. Il provvedimento di Aifa segue l’approvazione a livello europeo, avvenuta nel 2021 sulla base dello studio registrativo (STML-401-0114), che ne ha dimostrato efficacia ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di tagraxofusp come monoper il trattamento di prima linea di pazienti colpiti dalla neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (Bpdcn), undelcon prognosi severa caratterizzato dalla iper-espressione dell’antigene CD123. Si tratta della prima e unicaspecifica per questa patologia, frutto della ricerca e sviluppo di Menarini Stemline, riferisce una nota. L’Italia è il secondo Paese in Europa a rendere disponibile il farmaco, dopo la Germania. Il provvedimento disegue l’approvazione a livello europeo, avvenuta nel 2021 sulla base dello studio registrativo (STML-401-0114), che ne ha dimostrato efficacia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Ok Aifa a terapia first-in-class contro tumore sangue raro e aggressivo - SaluteFuturo : Ok Aifa a terapia first-in-class contro tumore sangue raro e aggressivo - TV7Benevento : Ok Aifa a terapia first-in-class contro tumore sangue raro e aggressivo - - ritrattosalute : Arriva da #aifa l'approvazione alla rimborsabilità di una molecola per un #tumore ematologico raro. Scopri di più q… - Medinews_ : Neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche, #aifa approva la rimborsabilità di tagraxofusp:… -