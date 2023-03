“Oggi è un altro giorno”, Laura Freddi tradita: l’episodio mai raccontato (Di martedì 14 marzo 2023) A Oggi è un altro giorno è arrivata una confessione inaspettata da parte di Laura Freddi, ormai volto fisso del talk show nel parterre di “affetti stabili”. La showgirl ha infatti raccontato di aver subito un tradimento quando aveva 27 anni, e di aver reagito con furente rabbia. Al punto da distruggere la camera da letto che condivideva con il suo allora fidanzato, contro il quale ha anche scagliato una televisione, fortunatamente senza fargli male: “Feci i bagagli e me ne andai”. Laura Freddi tradita in passato: il racconto a “Oggi è un altro giorno” L’argomento tradimenti tiene banco a Oggi è un altro giorno dove, nella puntata ... Leggi su dilei (Di martedì 14 marzo 2023) Aè unè arrivata una confessione inaspettata da parte di, ormai volto fisso del talk show nel parterre di “affetti stabili”. La showgirl ha infattidi aver subito un tradimento quando aveva 27 anni, e di aver reagito con furente rabbia. Al punto da distruggere la camera da letto che condivideva con il suo allora fidanzato, contro il quale ha anche scagliato una televisione, fortunatamente senza fargli male: “Feci i bagagli e me ne andai”.in passato: il racconto a “è un” L’argomento tradimenti tiene banco aè undove, nella puntata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : “Le droghe leggere non esistono, no alla legalizzazione”. Il sottosegretario Mantovano ribadisce oggi in modo apodi… - ZZiliani : Dopo aver alterato e vinto imbrogliando campionati su campionati, la #Juventus - scoperta - ha perso la testa e per… - teatrolafenice : Oggi nel 1851 andava in scena qui un altro dei regali che Giuseppe Verdi donò a tutti: Rigoletto! Ascoltiamo una de… - AnimaCeleste : RT @mariamacina: Oggi marzo 2023 qualcuna o qualcuno infiamma le proprie platee, ma nel gennaio 2018 qualcun altro proponeva il salario mi… - Marco_Farista : @piero_battocchi Giuliano Lemmi qui fa satira. Non ci sono riferimenti all'ebraismo. Naso adunco, espresione torva… -

Serena Bortone: “Informazione e storie a Oggi è un altro giorno”, in diretta con Claudia Rossi e Andrea… Il Fatto Quotidiano Il primo Global Robotic MedTech Forum della regione rivelerà gli ultimi progressi nella chirurgia robotica Il 16 marzo 2023, a Dubai, la Società statunitense di chirurgia robotica e Crescent Healthcare (una divisione del gruppo Crescent) ospiteranno il prim ... Domande frequenti professionali: Quali sono i benefici per la salute di mangiare grano Il miglior grano da consumare è il grano integrale, che non ha subito molti processi industriali. È una buona fonte di vitamine E e B1, che aiutano a combattere i radicali liberi, contribuiscono al ... Il 16 marzo 2023, a Dubai, la Società statunitense di chirurgia robotica e Crescent Healthcare (una divisione del gruppo Crescent) ospiteranno il prim ...Il miglior grano da consumare è il grano integrale, che non ha subito molti processi industriali. È una buona fonte di vitamine E e B1, che aiutano a combattere i radicali liberi, contribuiscono al ...