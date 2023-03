“Oggi è un altro giorno”, Francesco Oppini si lascia andare alla disperazione: cos’è successo (Di martedì 14 marzo 2023) News tv. . Ospiti, storie e confronti al servizio di un programma che racconta come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri, e non solo, per capire e conoscere la realtà di Oggi. Sono queste le caratteristiche del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai 1. La puntata di Oggi 14 Marzo 2023 è iniziata con un triste annuncio da parte di Francesco Oppini, l’opinionista fisso della trasmissione. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.



Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”, l’annuncio di Serena Bortone: la bellissima notizia in diretta Tv Leggi anche: Valeria Marini: annuncio shock a “Oggi è un ... Leggi su tvzap (Di martedì 14 marzo 2023) News tv. . Ospiti, storie e confronti al servizio di un programma che racconta come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri, e non solo, per capire e conoscere la realtà di. Sono queste le caratteristiche del programmaè un, condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai 1. La puntata di14 Marzo 2023 è iniziata con un triste annuncio da parte di, l’opinionista fisso della trasmissione. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.Leggi anche: “è un”, l’annuncio di Serena Bortone: la bellissima notizia in diretta Tv Leggi anche: Valeria Marini: annuncio shock a “è un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bendellavedova : “Le droghe leggere non esistono, no alla legalizzazione”. Il sottosegretario Mantovano ribadisce oggi in modo apodi… - ZZiliani : Dopo aver alterato e vinto imbrogliando campionati su campionati, la #Juventus - scoperta - ha perso la testa e per… - teatrolafenice : Oggi nel 1851 andava in scena qui un altro dei regali che Giuseppe Verdi donò a tutti: Rigoletto! Ascoltiamo una de… - MarinellaPlati : RT @sunstateofmind_: La fata si ricorda ogni cosa di ogni singolo concorrente. Qui di Giaele ha fatto uno scanner dall’inizio del suo perc… - carlo_cincotti : Oggi esce una nuova propaganda UE veicolata questa volta da OPEN ! E ieri invece !? RaiNews ribaltava il vero con… -