Occhio Napoli, Ancelotti chiama Kvaratskhelia al Real? (Di martedì 14 marzo 2023) “Non voglio fare calcoli, voglio affrontarla al meglio”, ha dichiarato Carlo Ancelotti alla vigilia del match con il Liverpool. Domani al Santiago Bernabeu si giocherà il ritorno degli ottavi di finale tra Real Madrid e Liverpool. La partita di andata era stata senza storia. Nonostante il doppio vantaggio dei Reds, i blancos hanno annichilito gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 marzo 2023) “Non voglio fare calcoli, voglio affrontarla al meglio”, ha dichiarato Carloalla vigilia del match con il Liverpool. Domani al Santiago Bernabeu si giocherà il ritorno degli ottavi di finale traMadrid e Liverpool. La partita di andata era stata senza storia. Nonostante il doppio vantaggio dei Reds, i blancos hanno annichilito gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Si presenta all'ufficio postale a #Napoli con i documenti falsi con l'intento di aprire una carta di credito prepag… - occhio_notizie : Prende a morsi un vigile urbano e scaraventa un carabiniere contro i carrelli della spesa in strada >>… - occhio_notizie : La straordinaria rivelazione fatta dal professor Carlo Vecce dell’Università di Napoli, grazie ad un documento ined… - Pier777_ : @ocwsport A questo punto mi viene da pensare che il bro non ci veda o si veda solo le partite del Napoli…oppure ha 104/10 per occhio - PressReview99 : Occhio Napoli, la furbata rischia di costare caro: tifosi spiazzati - -