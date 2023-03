Nuovo Apple Watch Ultra | display microLED e lancio previsto entro il 2025

(Di martedì 14 marzo 2023) Per tutti gli appassionati di tecnologia e amanti di smart, unsarà rilasciato nel 2024 oconmicro LED. Stando alle ultime informazioni, il colosso di Cupertino sarebbe pronto ad espandere la tecnologia anche a bordo di iPhone, iPad e MacBook. Tuttavia, considerato che produrresia abbastanza difficoltoso, i costi di produzione risulteranno più alti: questo è il motivo per cuiinizierà ad introdurre la tecnologia suprima di giungere sui device più grandi. A fornire i chipper il produttore californiano sarà principalmente la società europea OSRAM, ma è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iMatteo_Pau : NUOVO VIDEO ONLINE! Link: - FurnoDaniele : Apre Apple Gangnam con finalmente un nuovo logo (e sfondi) - FurnoDaniele : Apre Apple Gangnam con finalmente un nuovo logo (e sfondi). - infoitscienza : Apple lavora da 7 anni ad un nuovo progetto - saraemarco80 : RT @winner_paypal: Vinci subito un nuovo Apple Watch Inserisci ora il tuo numero di cellulare per avere la possibilità di vincere. https:… -

IlA17 Bionic sarà basato su un processo a 3 nm e i risultati di GeekBench sono stati appena resi pubblici. Diamo un'occhiata. La notizia proviene dal noto ShrimpApplePro tramite un post ......segna probabilmente il punto più alto di questo cammino e Xiaomi si dice pronta a sfidaree ...le ultime settimane in compagnia di Xiaomi 13 Pro e siamo pronti a svelarvi tutti i segreti del...... stando a quanto reso noto in precedenza e come confermato ultimi rumor diffusi con unreport del DigiTimes , il dispositivo sarà dotato di uno schermo con tecnologia microLED .Watch ...

Apple Watch Ultra con display microLED, ecco quando iPhone Italia

General Motors starebbe pensando di introdurre sulle sue auto un assistente vocale evoluto, basato sull’intelligenza artificiale che sta dietro a ChatGPT.Pare sia stato effettuato un primo benchmark di un prototipo del chip Apple A17 Bionic di iPhone 15 Pro, i punteggi sono strabilianti.