Nuova udienza per l’estradizione di Cozzolino, i legali: “Documentazione generica, chiediamo una integrazione” (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra stata rinviata ad oggi, dal 28 febbraio scorso, l’udienza dinanzi al Tribunale di Napoli che doveva decidere sull’estradizione in Belgio dell’europarlamentare Andrea Cozzolino, coinvolto nei mesi scorsi nella brutta vicenda denominata “Qatargate” anche se per quanto concerne il filone riguardante il politico partenopeo si tratta più di un “Maroccogate”. Gli avvocati di Cozzolino si erano opposti all’estradizione in virtù di difetti procedurali e di tecnicismi legali della magistratura belga. L’avvocato Federico Conte che difende l’europarlamentare si è espresso anche oggi sui documenti giunti dal Belgio: “La relazione inviata dal Dipartimento di Giustizia belga fornisce delle risposte formali, apparenti, generiche che non corrispondono ai quesiti posti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra stata rinviata ad oggi, dal 28 febbraio scorso, l’dinanzi al Tribunale di Napoli che doveva decidere sulin Belgio dell’europarlamentare Andrea, coinvolto nei mesi scorsi nella brutta vicenda denominata “Qatargate” anche se per quanto concerne il filone riguardante il politico partenopeo si tratta più di un “Maroccogate”. Gli avvocati disi erano opposti alin virtù di difetti procedurali e di tecnicismidella magistratura belga. L’avvocato Federico Conte che difende l’europarlamentare si è espresso anche oggi sui documenti giunti dal Belgio: “La relazione inviata dal Dipartimento di Giustizia belga fornisce delle risposte formali, apparenti, generiche che non corrispondono ai quesiti posti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteolupi : @sab_barbieri @Azulgas1 @JU29ROTEAM No ?? è stata negata la sospensione della sentenza. Che quindi, essendo immediat… - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Nuova udienza per la morte di Alex - TgrRaiUmbria : Nuova udienza per la morte di Alex - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Morte del piccolo Alex. Oggi nuova udienza del processo. Parlano i periti - TgrRaiUmbria : Morte del piccolo Alex. Oggi nuova udienza del processo. Parlano i periti -