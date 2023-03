Nuova Supercoppa, Napoli contro la Final Four a gennaio (Di martedì 14 marzo 2023) E’ stato varato nella giornata di ieri il nuovo format della Supercoppa italiana: quattro squadre (non più le classiche due) che si affronteranno in due semiFinali e una Finale per conquistare il trofeo. Così sono arrivati l’offerta da 23 milioni dall’Arabia Saudita e l’ok della Lega Calcio: in campo a gennaio e subito il patron L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 marzo 2023) E’ stato varato nella giornata di ieri il nuovo format dellaitaliana: quattro squadre (non più le classiche due) che si affronteranno in due semii e unae per conquistare il trofeo. Così sono arrivati l’offerta da 23 milioni dall’Arabia Saudita e l’ok della Lega Calcio: in campo ae subito il patron L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Nuova Supercoppa, Napoli contro la Final Four a gennaio: E’ stato varato nella giornata di ier… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Nuova Supercoppa italiana, il #Napoli contrario alla Final Four a gennaio: la protesta di #DeLaurentiis - CalcioFinanza : Nuova Supercoppa italiana, il #Napoli contrario alla Final Four a gennaio: la protesta di #DeLaurentiis… - LuigiDiMaso1 : Accettata la proposta del Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita e format a 4. - karda70 : RT @Sms_Ita: Il presidente della @SerieA Lorenzo Casini ha ufficializzato un nuovo format della competizione, costituito da 4 squadre come… -