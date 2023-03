(Di martedì 14 marzo 2023) Ieri è stato varato il nuovo format dellaitaliana, quattro squadre che si affronteranno in due semifinali e una finale per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreamusso97 : RT @cmdotcom: Nuova Supercoppa, #Napoli contrario: De Laurentiis sul piede di guerra - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Nuova Supercoppa italiana, il #Napoli contrario alla Final Four a gennaio: la protesta di #DeLaurentiis - cmdotcom : Nuova Supercoppa, #Napoli contrario: De Laurentiis sul piede di guerra - sportli26181512 : Nuova Supercoppa, Napoli contrario: De Laurentiis sul piede di guerra: Ieri è stato varato il nuovo format della Su… - allmilanit : ? Nella giornata di ieri é stato varato un nuovo format per la #Supercoppa ??Il presidente del #Napoli però non sem… -

I tifosi l'hanno già bocciata sul web: laformula dellaitaliana, sul modello di quella spagnola, con la Final Four in Arabia non piace quasi a nessuno: quattro squadre (non più le classiche due ma ammesse anche le due ...Varata laformula per assegnare il trofeo: si giocherà una Final Four sul modello ...Roma, 14 mar - LaItaliana si è persa per strada. Stante laformula da 'Final Four' appena stabilita, sulla quale si può discutere o meno, la trasmigrazione del trofeo all'estero ormai da anni è ...

Come funzionerà la nuova Supercoppa Italiana Social Media Soccer

Ieri è stato varato il nuovo format della Supercoppa italiana, quattro squadre che si affronteranno in due semifinali e una finale per il trofeo, e sono arrivati l'offerta da 23 milioni di euro ...Ieri l’annuncio del numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini durante l’Assemblea istituzionale. La nuova Supercoppa si svolgerà in Arabia Saudita per i prossimi sei anni nel seguente modo: si ...