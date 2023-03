Nuova strategia spaziale e 8 miliardi all’Epf. Così l’Ue rafforza la Difesa (Di martedì 14 marzo 2023) Novità in casa europea, con nuovi fondi stanziati per la Difesa e una strategia spaziale in arrivo. Il Consiglio ha infatti adottato una decisione che aumenta il massimale finanziario del Fondo europeo per la pace (Epf), portandolo alla cifra di oltre 7.9 miliardi di euro fino al 2027. Il fondo, istituito nel 2021, è stato lo strumento che ha permesso all’Ue di sostenere le Forze armate ucraine grazie a sette pacchetti di sostegno ad hoc. L’Epf infatti è uno strumento fuori bilancio e originariamente aveva un tetto finanziario complessivo di 5 miliardi di euro. Permette di finanziare tutte le azioni di Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) relative alle questioni militari e di Difesa, con l’obiettivo chiaro di prevenire i conflitti, preservare la pace e ... Leggi su formiche (Di martedì 14 marzo 2023) Novità in casa europea, con nuovi fondi stanziati per lae unain arrivo. Il Consiglio ha infatti adottato una decisione che aumenta il massimale finanziario del Fondo europeo per la pace (Epf), portandolo alla cifra di oltre 7.9di euro fino al 2027. Il fondo, istituito nel 2021, è stato lo strumento che ha permesso aldi sostenere le Forze armate ucraine grazie a sette pacchetti di sostegno ad hoc. L’Epf infatti è uno strumento fuori bilancio e originariamente aveva un tetto finanziario complessivo di 5di euro. Permette di finanziare tutte le azioni di Politica estera e di sicurezza comune (Pesc) relative alle questioni militari e di, con l’obiettivo chiaro di prevenire i conflitti, preservare la pace e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : 'Teneteli chiusi gli occhi, perché avrete paura'. L'ultimo inquietante documento è arrivato da un quindicinale… - Apapi_84 : @Apollyneo Se la strategia prevede solo quello forse non funzionerà. La Nuova Zelanda però è da tempo che sta potan… - VanniaGava : Ciò all’interno di una nuova strategia organica per l’efficienza energetica che consenta di rilanciare gli investim… - iltoroaddosso : Anche la seconda #cartaCovisoc non porta elementi in favore della #Juventus. Ma attenzione!! Gli avvocati di… - GramsciAG : RT @GiovanniChiacc3: SPIEGAZIONE DELLA STRATEGIA A2/AD Il concetto di strategia “A2/AD” venne introdotto negli Stati Uniti all’inizio degli… -