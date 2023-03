Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Sale la tensione verso Parigi 2024? (Di martedì 14 marzo 2023) Uno dei nuotatori italiani più vincenti di sempre, Greg Paltrinieri, ha parlato di presente e futuro in vista delle Olimpiadi 2024 in programma a Parigi, oltre che a fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Senza dubbio un’annata stupenda, forse una delle mie migliori stagioni della carriera. L’accoppiata piscina-mare ha funzionato meglio degli altri anni, sono ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Uno dei nuotatori italiani più vincenti di sempre, Greg, ha parlato di presente e futuro in vista delle Olimpiadiin programma a, oltre che a fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Senza dubbio un’annata stupenda, forse una delle mie migliori stagioni della carriera. L’accoppiata piscina-mare ha funzionato meglio degli altri anni, sono ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #GregorioPaltrinieri Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Sale la tensione verso Parigi 2024. I… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Nuoto, Gregorio #Paltrinieri: “Sale la tensione verso Parigi 2024. Io portabandiera? Non potrei mai dire di no” - https://t.… - OA_Sport : #Nuoto, Gregorio #Paltrinieri: “Sale la tensione verso Parigi 2024. Io portabandiera? Non potrei mai dire di no” - - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Gregorio Paltrinieri: le tappe di avvicinamento per i Giochi di Parigi. -