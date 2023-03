(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il gruppo azzurro delin acque libere si trasferisce dal Centro Federale dia Livigno dove sarà in collegiale dal 18, giorno di rientro dalla tappa di Coppa Len ad Eilat in Israele, all'11 aprile. Per l'occasione il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha convocato Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Cooper), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Davide Marchello (Aurelia), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydross), Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Martina De Memme (Esercito), Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba) e Arianna Bridi (Esercito/Trento ...

Nuoto: fondo, azzurri in ritiro a Ostia dal 18 marzo Civonline

