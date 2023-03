Nordcorea, Seul: “Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto raggio, lancio avvenuto all’indomani dell’avvio di manovre congiunte Stati Uniti-Corea del Sud dal nome in codice “Freedom Shield”. La Corea del Nord, due giorni fa, aveva fatto sapere di aver lanciato due missili da un sottomarino nel Mar del Giappone per quello che aveva definito un test per la deterrenza nucleare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord haalmeno dueverso il mar del. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto raggio, lancio avvenuto all’indomani dell’avvio di manovre congiunte Stati Uniti-Corea del Sud dal nome in codice “Freedom Shield”. La Corea del Nord, due giorni fa, aveva fatto sapere di averdueda un sottomarino nel Mar delper quello che aveva definito un test per la deterrenza nucleare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Nordcorea, Seul: 'Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone' . #Adnkronos - javert64 : RT @Adnkronos: Nordcorea, Seul: 'Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone' . #Adnkronos - Adnkronos : Nordcorea, Seul: 'Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone' . #Adnkronos - TV7Benevento : Nordcorea, Seul: 'Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone' - - TV7Benevento : Nordcorea: Seul, ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone - -

Nordcorea, Seul: 'Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone' La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto ... Nordcorea, Seul: "Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone" Seul, 14 mar. - La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due ... Nordcorea, lanciati missili da sottomarino nel Mar del Giappone Leggi anche Nordcorea lancia altri due missili balistici, tensione nel Pacifico Nordcorea accusa Seul: "Colpi di artiglieria in zona cuscinetto" I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud ... La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto ..., 14 mar. - La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due ...Leggi anchelancia altri due missili balistici, tensione nel Pacificoaccusa: "Colpi di artiglieria in zona cuscinetto" I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud ... Nordcorea, Seul: "Ha lanciato due missili balistici in mar del ... TheSoundcheck Nordcorea: Seul, ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone Seul, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) – La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato ... Corea Nord: Seul, lanciati due missili balistici Agenzia Dopo l'inizio delle manovre congiunte Usa-Corea del Sud – La Crea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mare Orientale: lo ha reso noto Seul all’indomani dell ... Seul, 14 mar. (Adnkronos/Dpa) – La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato ...Agenzia Dopo l'inizio delle manovre congiunte Usa-Corea del Sud – La Crea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mare Orientale: lo ha reso noto Seul all’indomani dell ...